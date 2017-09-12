Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple не успела создать беспроводную зарядку для новых iPhone, которые, как известно, поддерживают данную функцию. По его словам, фирменный аксессуар на презентации 12 сентября представлен не будет, передает CNBC.
При этом все владельцы гаджетов Apple смогут использовать для зарядки сторонние адаптеры.
Аналитик также отметил, что из-за чересчур требовательного отношения к спецификациям беспроводного зарядного устройства Apple пока еще даже не приступила к массовому производству, пишет korrespondent.net
Вероятнее всего, данный аксессуар будет представлен компанией-производителем позже.
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Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW