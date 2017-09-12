Амстердам против туристов

«Хороший турист — богатый турист», — решили власти нидерландской столицы и начали прорабатывать схемы увеличения налога, удерживаемого с гостей города.

В 2016 году Амстердам с населением 850 тысяч человек посетили около 17 миллионов туристов, что на пять миллионов больше показателя 2012 года. Около четверти гостей города останавливались в бюджетных отелях.

На первой неделе сентября на улицах Амстердама прошла акция протеста против засилья туристов, меняющих к худшему облик города. Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Амстердам не продается!», «Чей город? Наш город!»

Сейчас туристы платят 5% от стоимости проживания в отеле в центре города. В 2018 году ставка должна вырасти до 6%. Однако сейчас городские власти рассматривают и более радикальный метод, согласно которому гости будут платить фиксированную сумму в 10 евро за ночь, к которой добавится определенный процент от общей стоимости проживания в отеле, сообщает The Guardian.

«Нужно больше людей, которые бы тратили деньги в городе. Одни остаются на несколько ночей, посещают музеи, питаются в ресторанах — другие приезжают на уикенд, чтобы закинуть в себя фалафель и побродить по кварталу Красных фонарей. Мы бы предпочли первый тип», — заявил Удо Кок, руководитель финансового отдела при городском совете.

По словам чиновника, уже в ближайшие годы турпоток в Амстердам вырастет до 23 миллионов человек, что повлечет за собой дополнительную нагрузку на коммунальные службы и полицию. «Я хочу, чтобы жители нашего города получали выгоду от его [туристического] успеха», — сказал Кок.

Колоссальная туристическая популярность Амстердама вызывает все большее недовольство у местных жителей, в частности, вынужденных мириться с постоянно растущими ценами на жилье. По расхожему мнению, город рискует превратиться в «Северную Венецию», пишет National Geographic.