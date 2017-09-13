Украина посодействует Молдове в решении приднестровского вопроса

Прошла встреча нового специального представителя Украины в переговорах по приднестровскому урегулированию Виктора Крыжановского и молдавского вице-премьера по вопросам реинтеграции страны Георгия Бэлана.

На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в регионе и ход переговоров по решению конфликта на Днестре.

Молдавская сторона озвучила украинским партнерам, являющимся гарантами-посредниками наряду с Россией и ОБСЕ в переговорах расширенного формата между Тирасполем и Кишиневом (США и ЕС выступают в них наблюдателями), основные вопросы текущей повестки дня.

В их числе: «необходимость устранения искусственных препятствий для свободного передвижения между двумя берегами Днестра, создание необходимых условий для надлежащего функционирования молдавских школ с преподаванием на латинской графике в Приднестровье, разблокирование доступа молдавских фермеров к сельскохозяйственным участкам Дубоссарского района, находящегося под приднестровской юрисдикцией»,сообщает point.md