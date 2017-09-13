Начальника патрульной службы Инспектората полиции Кагула задержали

Меченые купюры при обыске обнаружили в служебном кабинете полицейского.Исполняющего обязанности начальника патрульной службы Инспектората полиции Кагула задержали на 72 часа по подозрению во взяточничестве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

По информации ведомства, полицейский получил две тысячи леев, чтобы вернуть мужчине автомобиль, эвакуированный на штрафплощадку Инспектората.

В ходе обыска в служебном кабинете сотрудника правоохранительных органов нашли меченые банкноты. По факту случившегося открыто уголовное дело. Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права работать в органах.





ЧВ течение прошлого года под расследование антикоррупционных органов попали 49 полицейских, в том числе 12 следователей. Всех подозревают во взяточничестве.



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