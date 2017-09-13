На Скулянке автомобиль влетел в троллейбусную остановку

Две машины попали в серьёзное ДТП на Скулянке. Один из водителей серьёзно пострадал, второй находится в состоянии шока.

По сообщениям очевидцев, автомобиль марки «Audi» на полной скорости врезался в «Дачию». От удара автомобиль перевернулся два раза и влетел в троллейбусную остановку на которой стояли люди. Предположительно «Dacia» принадлежит одной из столичных автошкол.

По счастливой случайности за несколько мгновений до столкновения проезжал троллейбус, и большинство людей покинули остановку. В момент аварии там оставались две женщины, которые успели отскочить вовремя.

На место происшествия выехали два автомобиля скорой помощи и полиция.







