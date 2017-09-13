Священнику из Яргары разбили на улице голову

На священника из Яргары Валерия Пиструя вновь напали на улице, возле его автомобиля. Мужчину ударили по голове чем-то тяжёлым.

"Неизвестный напал на меня и ударил по голове. Мне стало плохо, и я упал на колени. Падая, я ещё ударился о дверцу автомобиля", - рассказал священник из Яргары Валерий Пиструй.



Скорую и полицию вызвала супруга священника. Женщина говорит, что ее мужу не раз угрожали.



"Ему угрожали. Сначала его ударили камнем, а затем приехали неизвестные на чёрной машине, ругались, сказали ему быть осторожным".



Полиция не исключает, что на священника напали из-за скандала с местным мэром.

"Инспекторат полиции Леова и прокуратура возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Ведется следствие. По словам пострадавшего, которого ударили тупым предметом по голове, известно, что ранее ему угрожали мэр города и еще несколько человек".



Угрожать Валерию Пиструю начали после того, как священник отказался подписать документы, которые бы подтвердили, что фонд Ренато Усатого пожертвовал местной церкви сто тысяч леев. Эти деньги, а также стройматериалы, представители фонда обещали церкви ещё в ноябре 2016 года, в день храмового праздника города Яргара. Священник и местные жители говорят, что до сих пор ничего не получали.







