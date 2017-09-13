Глава Патрульной инспекции Кагула попался на взятке

Временно исполняющего обязанности главы Патрульной инспекции Кагула задержали на трое суток. Его подозревают во взяточничестве.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, мужчина потребовал и получил две тысячи леев от владельца машины, которую забрали на полицейскую штрафстоянку. Он обещал ему помочь забрать автомобиль. При обысках в кабинете подозреваемого правоохранители обнаружили полученные им деньги.

Теперь патрульному грозит до 10 лет тюрьмы. В 2016 году фигурантами дел о коррупции стали 49 полицейских, в том числе 12 следователей.