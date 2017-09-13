72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открыта

Первое пленарное заседание в рамках новой сессии открылось традиционной минутой молчания для молитвы и размышления. В Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. "Я объявляю открытой 72-ю сессию Генеральной ассамблеи", — сказал Лайчак, которого цитирует РИА Новости. Первое пленарное заседание в рамках новой сессии открылось традиционной минутой молчания для молитвы и размышления.

В течение года на рассмотрение очередной сессии ГА ООН будет вынесено около 160 вопросов, среди них развитие Африки, контроль над наркотиками, борьба с международным терроризмом, содействие правосудию и развитию международного права, координация гуманитарной помощи, защита прав человека, ликвидация расизма и расовой дискриминации, а также административные вопросы, согласование бюджета ООН и финансирование текущих миротворческих операций ООН.

В блоке вопросов по поддержанию международного мира и безопасности будет обсуждаться положение в Центральной Америке, на Ближнем Востоке, вопрос о Палестине, положение в Афганистане, кипрское урегулирование. Также будет обсуждаться ситуация с экономической, торговой и финансовой блокадой США против Кубы.

Один из наиболее широких пунктов повестки дня — разоружение. Здесь отдельно выделены вопросы о совместных действиях в целях полной ликвидации ядерного оружия, договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии, меры по недопущению приобретения террористами оружия массового поражения, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, сокращение военных бюджетов.

С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире ООН пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.





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