Раскрыта преступная группировка, специализирующаяся не нелегальной миграции граждан

В столице обнаружили преступную группировку, которая специализировалась не нелегальной миграции граждан. В домах и офисах подозреваемых проходят обыски.

Совместную операцию проводят прокуроры и сотрудники Национального центра по борьбе с торговлей людьми. За группировкой следили в течение года.

По данным правоохранителей, за это время подозреваемые незаконно трудоустроили в Израиле десятки наших соотечественников. Каждый из них заплатил за это около семи тысяч евро. В ходе расследования молдавские прокуроры обратились за помощью к властям Тель-Авива.







