В честь Влада Дракулы назвали новый вид ископаемых адских муравьев

Американские палеоэнтомологи описали новый род и вид ископаемых адских муравьев. На нижней челюсти у них был заостренный вырост, которым они, по-видимому, пронзали добычу. Поэтому исследователи назвали найденных насекомых, Linguamyrmex vladi — в честь Влада Дракулы, который казнил людей, сажая их на кол. Также, возможно, что древние муравьи питались гемолимфой своих жертв, то есть были вампирами.

Сейчас известно шесть видов ископаемых адских муравьев из трибы Haidomyrmecini, которые обитали примерно 98-22 миллиона лет назад на территориях современных Евразии и Африки. Эти насекомые отличались от других муравьев строением челюстей, которые были похожи на косы и двигались в вертикальной, а не горизонтальной плоскости, отмечает nplus1.ru.

Останки нового вида были найдены в бирманском янтаре возрастом 98 миллионов лет. У муравья размерами около одного сантиметра длина кинжалообразного «рога» на нижней челюсти равнялась примерно 0,6 миллиметрам. На нижней челюсти располагались чувствительные волоски. Когда они касались добычи, муравей захлопывал челюсти, пронзая жертву.

Ученые обнаружили у L.vladi еще одну особенность. Когда его челюсти смыкались, они образовывали желобок. По мнению исследователей, с его помощью адские муравьи питались гемолимфой своих жертв, то есть были вампирами. Это предположение подтверждалось тем, что в янтаре рядом с L.vladi находилась личинка жука. По словам ведущего автора исследования Филлипа Бардена из Института технологий штата Нью-Джерси, это мягкое, полное гемолимфы насекомое, возможно, было следующей добычей адского муравья.

Фотомикрография и иллюстрация адского муравья рядом с личинкой