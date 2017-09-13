Названа предварительная версия смерти пропавшей в Цыпово женщины

Предварительная версия смерти Ирины Качаловой — молодой женщины из Яловен, которая пропала при загадочных обстоятельствах несколько дней назад в Цыпово, — падение с высоты. Однако, как заявил Sputnik, замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, что эта версия не окончательная, так как "не до конца аргументирована".

"Предварительная версия, которую мы рассматриваем в случае смерти женщины, — это падение с высоты, что привело к гибели. Но, чтобы уверенными в наших гипотезах, назначена судебная экспертиза. Выводы, которые предоставят нам эксперты, помогут определить точную причину смерти", — отметил собеседник.

По его словам, к данному моменту не было открыто уголовное дело, а пока расследование ведется в уголовно-процессуальном порядке.Он отметил, что тело молодой женщины нашли в половине километра от палаточного лагеря, где она разместилась вместе с группой, с которой отправилась в Цыпово.

"Это зона водопадов. Труднопроходимая", — добавил Кавкалюк.

На вопрос о группе, в которую входила Ирина Качалова, собеседник отметил, что "большинство из них допрошены". Он отметил, что все свои личные вещи женщина оставила в палатке, даже мобильный телефон.

Ирина Качалова пропала в субботу, 9 сентября, около 15.00. Ее поиски велись на протяжении нескольких дней.

Тело молодой девушки нашли спасатели в 13.29 рядом с Водопадом мертвых в Цыпова. Ирине Качаловой был 31 год. У нее остались две маленькие дочери.





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