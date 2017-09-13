Samsung выпустит смартфон со складным экраном в 2018 году

Президент мобильного бизнеса компании Samsung Electronics Дундзинь Ко объявил, что компания планирует в 2018 году выпустить смартфон линейки Galaxy Note со складным экраном.

Он также отметил, что инженерам компании необходимо решить несколько технических проблем, препятствующих внедрению этой технологии в массовые устройства. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Многие компании и исследователи в последние годы представляют прототипы различной гибкой электроники. Такие устройства гораздо удобнее использовать, не боясь погнуть или вовсе сломать их. Как правило, такие разработки представляют собой эластичные провода или другие вспомогательные элементы, но основные компоненты в таких устройствах, такие как процессоры или дисплеи все еще остаются жесткими. Но некоторые компании пытаются сделать гибкими и такие элементы. Например, в 2016 году Panasonic представила гибкий аккумулятор, а летом 2017 года Samsung показала растягивающийся экран. И, хотя, в некоторые серийные смартфоны Samsung уже устанавливаются экраны с загнутыми краями, по-настоящему гибкий смартфон компания пока так и не выпустила.

Летом 2016 года Samsung запатентовала складывающийся пополам смартфон, а вскоре после этого некоторые СМИ сообщили о том, что компания выпустит две модели с такой конструкцией в 2017 году. Теперь компания официально объявила о планах, касающихся серийного производства складных смартфонов. Президент мобильного бизнеса Samsung заявил на пресс-конференции в Южной Корее, что компания надеется выпустить в 2018 году смартфон со складывающимся экраном, который будет принадлежать к линейке Galaxy Note. Он отдельно отметил, что инженеры компании все еще работают над некоторыми проблемами, которые необходимо решить для начала массового производства таких устройств, и что смартфон будет выпущен только тогда, когда технология будет полностью готова.

Samsung — не единственная компания, занимающаяся разработкой гибких мобильных устройств. В прошлом году Lenovo показала сразу два таких прототипа: складывающийся пополам планшет, который можно использовать в качестве телефона, и гибкий телефон, который можно носить на запястье как браслет, отмечает nplus1.ru.