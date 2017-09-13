Пересекая железнодорожные переезды, водители чаще всего не соблюдают ПДД, а именно игнорируют требования обязательных дорожных и запрещающих знаков.
По данным Национального инспектората патрулирования (НИП), в ходе специальной двухнедельной операции было составлено 190 протоколов по фактам нарушения правил дорожного движения при прохождении железнодорожных переездов. Также к водителям были применены наказания в виде штрафов и штрафных очков, передает ipn.md.
Национальный инспекторат патрулирования уточнил, что в ходе операции 12 протоколов были составлены за повреждение дорог, железнодорожных переездов и технических средств организации дорожного движения. Размер штрафа за эти нарушения составил от 18 до 30 условных единиц. Помимо этого, патрульные инспекторы выявили и задокументировали почти 10 500 нарушений правил дорожного движения, совершённых на железнодорожных переездах. При этом были наложены штрафы на сумму свыше 5,5 миллиона леев.
В период проведения операции было проверено 236 железнодорожных переездов. За выявленные несоответствия требованиям технического обслуживания железнодорожных переездов и средств дорожной сигнализации ответственным лицам были вручены для исполнения 74 предписания. Впоследствии два лица, занимающих ответственные должности в территориальных диспетчерских службах железной дороги, были наказаны штрафом в размере от 21 до 45 условных единиц за несоблюдение вручённых им предписаний.
Недавно сотрудники НИП совместно с территориальными инспекторатами патрулирования и полицейскими управлениями, осмотрели железнодорожные переезды на предмет наличия надлежащей сигнализации и их обслуживания в соответствии с нормами безопасности. Были проведены рейды с целью выявить случаи нарушения правил пересечения железнодорожных путей, случаи пренебрежения запрещающим сигналом светофора на переезде, прохождения железнодорожных переездов при закрытом шлагбауме в запрещённых местах, незаконного объезда шлагбаумов, а также несоблюдения водителями указаний дорожных знаков на железнодорожных переездах.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW