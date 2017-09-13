Под Одессой проходят стратегические военные маневры

По всей территории Украины, и в Одесской области в том числе, проходят стратегические военные маневры "Несокрушимая стойкость-2017".

Как передает dumskaya.net, в частности, учения подразделений Военно-морских сил Украины проходят в Черноморске вблизи порта. Учения начались 12 сентября и продлятся до пятницы, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе также предупредили об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и попыток проникновения на их территорию.

«Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях», -сообщили в министерстве обороны.

Целью учений является наращивание возможностей и управление войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий.