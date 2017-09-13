Древний характер этого искусства, как говорит Кастилло и его коллеги, заставляет многих людей считать, что татуировки сами по себе не причиняют вреда здоровью человека и не имеют никаких побочных эффектов. Опыты, которые ученые из Франции проводили на кусочках кожи при помощи ускорителей частиц, показали, что это не так, передает РИА Новости.

Как рассказывают ученые, татуировки заинтересовали их после того, как один из авторов статьи ознакомился с составом чернил, которые обычно используются для набивки рисунков, и обнаружил, что они содержат в себе частицы оксида титана и других потенциально токсичных веществ. Молекулы двуокиси титана, как недавно выяснили медики, могут вызывать воспаления и другие неприятные эффекты при попадании на кожу, что заставило ученых проследить за тем, как они путешествуют по организму, используя ускорители ID21 и ID16B.