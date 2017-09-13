Французские физики-ядерщики обнаружили, что наночастицы, содержащиеся в чернилах для татуировок, могут проникать из кожи в лимфатические узлы и распространяться по всему организму.
Древний характер этого искусства, как говорит Кастилло и его коллеги, заставляет многих людей считать, что татуировки сами по себе не причиняют вреда здоровью человека и не имеют никаких побочных эффектов. Опыты, которые ученые из Франции проводили на кусочках кожи при помощи ускорителей частиц, показали, что это не так, передает РИА Новости.
Как рассказывают ученые, татуировки заинтересовали их после того, как один из авторов статьи ознакомился с составом чернил, которые обычно используются для набивки рисунков, и обнаружил, что они содержат в себе частицы оксида титана и других потенциально токсичных веществ. Молекулы двуокиси титана, как недавно выяснили медики, могут вызывать воспаления и другие неприятные эффекты при попадании на кожу, что заставило ученых проследить за тем, как они путешествуют по организму, используя ускорители ID21 и ID16B.
Заручившись согласием четырех добровольцев, ученые вырезали из их татуировок небольшие кусочки кожи и просветили их при помощи рентгена, вырабатываемого этими ускорителями, и проверили, "сбегают" ли чернила из татуировки.
Оказалось, что это действительно происходит, и что двуокись титана и другие компоненты краски просачивались из татуировки в более глубокие слои кожи, скапливаясь в лимфатических узлах. Подобным образом вели себя лишь небольшие частицы пигментов, чьи размеры не превышали несколько десятков нанометров. Более крупные фрагменты красок оставались внутри рисунков.
Попадание наночастиц в лимфатическую систему, как показали последующие эксперименты, не прошло бесследно для организма добровольцев – их лимфатические узлы расширились, а их клетки и сама кожа начали выделять особый набор молекул, способствующий развитию воспаления и накоплению химически агрессивных молекул, способных разрушать ДНК. Все это указывает на то, что татуировки могут быть потенциально опасными для здоровья человека.
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авторы DW