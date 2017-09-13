Представляющая малайскую общину 63-летняя Халима Якоб стала первой женщиной - президентом Сингапура.

Якоб стала первой женщиной - президентом страны, а также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявший эту должность.

Власть президента в Сингапуре ограничено, а страной фактически руководит премьер-министр, сообщает korrespondent.net

Глава государства может воспользоваться правом вето при рассмотрении проекта бюджета, назначений в правительстве, просьб о помиловании осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов.

Правительственные решения оспариваются редко, а главная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании осужденных к смертной казни заключенных.

Что интересно, Якоб была единственным кандидатом. Заявку для участия в выборах подали всего пять человек, и лишь трое из них заявили, что принадлежат к малайской общине (принадлежность к этнической группе является обязательным условием). Из них два кандидата получили уведомление от ведомства, что они не удовлетворяют всем требованиям для участия в выборах.