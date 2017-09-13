Продлен "желтый" код в связи с засухой и пожарной опасностью

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 19 сентября «желтый» код чрезвычайной пожарной опасности и оставила в силе до 18 сентября «желтый» код в связи с гидрологической засухой.

По сообщению синоптиков, до 19 сентября на большей части территории Молдовы (особенно в южных и центральных районах) сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. В связи с осенней меженью и отсутствием осадков на реках и в водоемах Молдовы сохранится низкая водность. В этой связи Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды призвало население и экономические агенты рационально использовать водные ресурсы, передает Молдпрес.

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций призывает население соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарные просят не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае пожара, даже незначительного, надлежит сразу звонить 901, потому что в условиях низкой влажности огонь может быстро распространяться.

Подразделения агентства «Moldsilva» мобилизованы для предотвращения пожаров и борьбы с ними в лесах. Как сообщила специалист Службы восстановления, охраны, защиты лесов и охотничьего хозяйства Виктория Коваль, предприятия ведомства усилили контроль за соблюдением противопожарных правил.

«Проверяются станции с оборудованием и противопожарные средства, пути доступа для пожарных бригад, лесники дополнительно контролируют лесные участки, а также лесополосы», - отметила представитель «Moldsilva». Если в лесах или на прилегающих территориях будут замечены чрезвычайные ситуации, специалисты призывают граждан звонить по телефону горячей линии 022 211 311.