Ученые: частый секс продлевает молодость

Группа ученых из Университета Ковентри и Оксфордского университета установила, что секс способен продлить молодость и уменьшить риски развития старческой деменции, а также других проблем с интеллектом, передает Birmingham Mail.

Полный текст исследования на данную тему был обнародован в издании The Journals of Gerontology: Series B.

В ходе работы над исследованием ученые привлекли 73 человека (45 женщин и 28 мужчин), возраст которых составлял от 50 до 83 лет. Все они подверглись опросу, в котором указали, как часто занимались сексом в течение последних 12 месяцев.

Также в ходе тестирования оценивались когнитивные способности респондентов, в том числе память и словарный запас.

В итоге те, кто вел более активную сексуальную жизнь, показали лучшие результаты, нежели их оппоненты, пишет korrespondent.net