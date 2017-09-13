Скандал в российском шоу бизнесе: между Ургантом и Соловьевым вспыхнул конфликт

Между российскими ведущими Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым вспыхнул конфликт, который начался с каламбура насчет фамилии последнего.

Соловьев не смог смириться с тем, что Ургант намазался соловьиным пометом и намекнул на прогграмму "Воскресный вечер", которую и ведет Соловьев.

В одном из первых выпусков нового сезона "Вечерний Ургант" к ведущему заглянула модель Ирена Понарошку и принесла в студию подарок - крем для лица. Ургант поспешил нанести белое вещество на лицо, отметил, что оно приятно пахнет и рискнул поинтересоваться, что же такое он размазал по коже.

"Это соловьиный помет",- спокойно сказала Понарошку.

Ведущий немного опешил и в своей манере решил отшутиться, упомянув, что фраза хорошо подходит в качестве названия шоу на канале "Россия".

Несмотря на то что он никак не упомянул ни "Воскресный вечер", ни Соловьева, публика оценила намек и зааплодировала.