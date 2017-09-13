В Припяти туристы запустили колесо обозрения

В зоне отчуждения туристы из Польши запустили колесо обозрения в Припяти. Об этом сообщет Громадське радіо.

Видео опубликовал в YouTube один из туристов - Кристофер Гржибек. Он отметил, что колесо запустили механически, без электрики.

Поляк заверил, что ни один механизм при этом не повредили, а записав видео, все вернули в прежнее состояние, пишет korrespondent.net

Активисты намерены подать жалобу в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в связи со случившимся. По их словам, колесо могло оборваться, при этом пострадали бы люди.

Кроме того, Припять могут назвать местом в аварийном состоянии и туда перестанут пускать туристов.