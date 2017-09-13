Мартин Шульц вызвал Ангелу Меркель на вторую теледуэль

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц за полторы недели до выборов в бундестаг изъявил желание провести еще одну теледуэль с главой правительства страны Ангелой Меркель.

В эфире программы Klartext общественно-правового телеканала ZDF вечером во вторник, 12 сентября, Шульц заявил, что в ходе первых дебатов с Меркель, 3 сентября, многие темы, интересующие граждан Германии, даже не были упомянуты. "Я написал госпоже Меркель письмо, в котором предложил ей провести со мной еще одну теледуэль, чтобы мы смогли обсудить эти вопросы", - сообщил кандидат от СДПГ.

Основными темами первого телепоединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца были миграционный кризис, процесс интеграции, а также политика Германии в отношении Турции, отмечает dw.com. Такие вопросы, как пенсионная реформа, образование, цифровые технологии или отношения с Россией не обсуждались. По словам Шульца, в письме к Меркель он отметил, что канцлер сама сетовала на ограниченный выбор тем. "Граждане Германии имеют право стать свидетелями развернутой дискуссии по основным вопросам, определяющим будущее нашей страны. Исходя из этого, я предлагаю провести вторую теледуэль перед выборами в бундестаг. Я готов участвовать в ней в любое время", - подчеркнул Шульц.

Вероятность, что Ангела Меркель ответит сопернику согласием, невелика, поскольку канцлер уже высказалась против повторных теледебатов, пишет агентство dpa. Свое нежелание Меркель обосновала тем, что избирательная система в Германии не предполагает прямых выборов главы правительства. "На фоне предвыборной борьбы, которую ведут более мелкие партии, заострять внимание избирателей на теледуэли только двух кандидатов можно лишь в качестве исключения", - считает канцлер ФРГ.