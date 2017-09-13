В столице прооперировали ребенка, на которого напала собака

Девятилетний ребенок попал в больницу после того, как его укусила бродячая собака.

Как сообщает noi.md, инцидент произошел вчера вечером в Комрате. Мальчик играл во дворе дома, когда собака набросилась на него и укусила. Вмешались соседи, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Ребенка доставили в срочном порядке в столичный Институт матери и ребенка, где его прооперировали. В настоящее время он находится в отделении реанимации в серьезном состоянии.

Представители органов правопорядка утверждают, что бродячую собаку застрелили. Обстоятельства инцидента расследуются.