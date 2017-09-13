Приложение будет собирать мнения о качестве госуслуг в Молдове

Группа специалистов в области информационных технологий, объединенных в несколько команд, разработает для Молдовы приложение, благодаря которому государственные учреждения смогут анализировать, насколько их работа отвечает ожиданиям граждан.

Разработка стартовала во вторник в рамках Лаборатории социальных инноваций (MiLab) и продлится две недели, передает Инфотаг. Приложение позволит чиновникам получать пожелания и рекомендации от граждан, а затем использовать собранную информацию для улучшения работы своих ведомств.



Для максимальной эффективности приложения эксперты MiLab опросили несколько групп в семи территориальных отделениях Национальной кассы социального страхования (CNAS), расположенных в Кишиневе, Яловенах, Кагуле, Бельцах и Комрате. Опросы позволили понять ожидания граждан относительно того, как должно выглядеть это приложение.



Команда, которая предложит наиболее удобный инструмент сбора мнений, получит от ПРООН Moldova $10 тыс. на реализацию проекта. Первоначально инструмент будет протестирован в территориальных отделениях CNAS, а затем интегрирован в другие учреждения.