Китай хочет перейти на биоэтанол в качестве автомобильного топлива

Власти Китая планируют к 2020 году обеспечить все условия для полноценного использования биоэтанола в качестве топлива для автомобилей по всей стране, говорится в совместном заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам КНР и Национальной энергетической администрации (NEA).

Согласно принятой в среду программе по развитию производства и применения биоэтанола, Китай намерен создать современную систему для производства жидкого биотоплива, качество которого должно соответствовать международным стандартам, и необходимую инфраструктуру для его использования по всей стране.

Планируется обеспечить надежную защиту для поставок биоэтанола и контроль его производства, поощрять инновации и развитие в этой области, а также вести активную работу по популяризации применения среди автомобилистов именно этого вида топлива, пишет РИА Новости

Отмечается, что в нынешних условиях увеличение производства биотоплива на основе этанола и продвижение его использования имеет важное практическое и стратегическое значение для страны. Эти меры должны поспособствовать наилучшей оптимизации энергетической структуры, благоприятно повлиять на экологию и окружающую среду. Помимо этого, расширение использования биоэтанола положительно скажется на развитии сельскохозяйственной отрасли и станет важно именно для развития региональной экономики.





