Граждане Молдовы - лидеры по числу посещений Украины

Молдова лидирует по числу въездных туристов в Украину. По данным минэкономразвития соседней страны, в первом полугодии ее посетило 6,3 млн. туристов, что на 8,7% больше, чем год назад.

Как передает Инфотаг, почти треть из них - свыше 2 млн. (+1,3%) - из Молдовы. Беларусь на втором месте - чуть более 1 млн. (+55,3%), Россия - на третьем - 620,2 тыс. (+4%).

Молдова в пятерке лидеров и по выездному туризму из Украины. В первом полугодии ее посетило 753,9 тыс. украинцев (-2%). Больше - только в Польшу - 4,3 млн. (-45,4%), Россию - 2,6 млн. (+56,1%) и Венгрию - 1,4 млн. (+6,7%).