Месть в прямом эфире: испанский ведущий разрезал платье своей коллеги во время телешоу. ВИДЕО

В Испании телеведущий Хуан Медио решил разыграть свою коллегу Еву Руиз и в прямом эфире разрезал ее платье ножницами. Об этом сообщает Daily Mail. Месть в прямом эфире:

На записи видно, что ведущий делает вертикальные разрезы на платье Руиз в нескольких местах, она пытается прикрыться, но тщетно. В итоге ассистентка увела ее за кулисы.

По информации издания, женщина ранее сама пошутила над Медио, разрезав его брюки. Однако, отмечается, что она сделала это не в тот момент, когда он был в них одет. Ведущий признался, что хотел таким образом отомстить коллеге, пишет РИА Новости.

Шутка, однако, понравилась не всем. Депутат парламента Андалусии Тереса Родригес от партии Podemos написала в Twitter, что эту передачу могли увидеть дети.

"Вдруг они подумают, что поступать так с девочками — это смешно?" — заметила она.

Руиз, в свою очередь, вступилась за Медио. Она заявила, что знала о розыгрыше заранее и не испытывала дискомфорта от действий своего коллеги.





