Дело об организации нелегальной миграции: 27 обысков, одно задержание

В столице по 27 адресам проводят обыски по делу об организации нелегальной миграции. Операцию проводят сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального центра по борьбе с торговлей людьми.

Уже задержали одного человека. По данным следствия, за год преступной группировке удалось нелегально трудоустроить в Израиле десятки наших соотечественников. За услуги подозреваемые просили примерно семь тысяч евро.

Прокуроры обратились к властям Израиля с просьбой помочь в расследовании. Сумму ущерба предстоит установить.







