Компания Starchaser запустила крупнейшую британскую ракету-носитель Skybolt 2, сообщает The Guardian.
Пуск произошел с площадки недалеко от города Оттерберн на северо-востоке Англии. Носитель достиг высоты 1,2 километра, после чего три элемента ракеты (головной обтекатель и первые две ступени) на парашютах спустились на землю. Испытания признаны успешными.
На Skybolt 2 были установлены несколько видеокамер, а также чучело игрушечной собаки по кличке Сэм (по инициативе начальной школы залива Моркам).
Ракеты Skybolt 2 в высоту достигает 8,2 метра, ее масса — 2,5 тонны. Носитель создан из углеродного волокна, манчестерская компания Starchaser на нем отрабатывает технологии для коммерческого туризма (полеты на высоту более ста километров), пишет lenta.ru
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авторы DW