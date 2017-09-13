Трое юношей напали на девушку в лифте столичного дома

Трое неизвестных напали в лифте на 20-летнюю жительницу столицы. Агрессоры ударили девушку и забрали у нее телефон стоимостью 4250 леев.

В ходе расследования полицейские установили личности нападавших. Речь идет о троих юношах - уроженцах Яловенского и Новоаненского районов.

17-летнего подозреваемого задержали в коммуне Булбоака, а 18-летнего взяли под стражу, так как ранее его приговорили к пяти годам тюрьмы за различные преступления. 15-летний подросток, причастный к нападению, скрывается.

Заведено уголовное дело по статье "грабеж". Подозреваемым грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Следствие устанавливает, не причастны ли молодые люди к другим подобным преступлениям.