Выявлено неожиданное последствие голодания

Бразильские ученые показали, что голодание провоцирует интенсивный рост волос. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports, сообщает издательство Cell Press.

Специалисты рассмотрели две группы мышей, первую из них ограничивали в пище, вторую — нет. Грызуны, употреблявшие только 60 процентов от физиологически нормальной порции, за шесть месяцев стали в два раза легче, у них увеличилась толщина и гладкость кожного покрова, плотность и длина волос, а также в три раза по сравнению с первоначальной возросла общая длина кровеносных сосудов в коже.

По мнению ученых, данные изменения свидетельствуют о том, что мыши адаптировались к новому режиму питания, в связи с чем стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела.

Эксперты полагают, что выводы, полученные для мышей, справедливы и для человека. Ранее ученые неоднократно заявляли об эффективности голодания для продления жизни, пишет lenta.ru