Дерзкая кража в столице попала в объектив камеры видеонаблюдения

Кишиневские правоохранители разыскивают вора, который украл мобильный телефон у мужчины, который уснул на террасе одного из развлекательных заведений города.

Момент дерзкой кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек подходит к столу и как ни в чем не бывало забирает аппарат, а затем разворачивается и уходит.

Полицейские призывают граждан, которые узнали мужчину, видели его или знают что-либо о его местонахождении, сообщить известную информацию по номерам 0 692 76 580 / 0 691 50 993.

За кражу подозреваемому грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.