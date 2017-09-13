В южнокорейском воздухе нашли ядерные изотопы

В пробах воздуха в Южной Корее обнаружены изотопы, подтверждающие факт ядерных испытаний в КНДР. Комиссия по ядерной безопасности объявила, что в образцах воздуха, собранных после испытаний атомной бомбы в Северной Корее, обнаружено небольшое количество радиоактивных частиц.

В частности, выявлены изотопы ксенона-133. В ведомстве заявили, что не могут с точностью сказать, какой именно тип ядерного заряда взорвали на Севере.

Не обнаружено других изотопов, по которым с большей точностью можно определить, был ли это заряд на основе плутония или урана, передает "Интерфакс".

Например, не выявлено изотопов трития, сопутствующих взрыву водородной бомбы. Между тем, В Пхеньяне не раз заявляли, что они испытали именно водородную бомбу 3 сентября этого года, пишет vesti.ru