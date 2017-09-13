В Одесскую область прибыло судно с углем из США

Судно Ocean Ambitious с 62 тысячами тонн энергетического угля из США пришвартовалось сегодня ночью к причалу порта «Южный» в Одесской области.

Антрацит компании Xcoal Energy&Resources пойдет на теплоэлектростанции, рассказали в гавани.

В ближайшие семь дней порт примет еще четыре судна с американским углем — всего 295 тысяч тонн.

С мая в порту «Южный» разгрузили свыше 220 тысяч тонн угля из ЮАР. отмечает dumskaya.net.