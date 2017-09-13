Стрельба в медцентре в Нью-Гэмпшире: один человек погиб

В результате стрельбы, открытой во вторник, 12 сентября, в медицинском центре в городе Лебанон (штат Нью-Гэмпшир, США) погиб один человек. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Гордон Макдональд.

Как уточняется, стрельбу в медцентре Dartmouth-Hitchcock открыл 49-летний Трэвис Фрэнк, проживающий в Род-Айленде. В результате происшествия погибла его мать – 70-летняя Памела Феррьере. Больше никто не пострадал, пишет vesti.ru

Феррьере находилась в реанимационном отделении, передает ТАСС. Как отметил Макдональд, Фрэнк целенаправленно пришел в медицинский центр, чтобы убить свою мать. Его задержали. В среду, 13 сентября, Фрэнку будут предъявлены обвинения в убийстве. О мотивах, которыми мог руководствоваться мужчина, ничего не сообщается.

После стрельбы в медицинском учреждении объявили тревогу. Здание было временно оцеплено сотрудниками полиции. В настоящее время центр работает в обычном режиме.