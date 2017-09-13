Разблокировано финансирование ремонта очистной станции Кишинева

Муниципальный совет Кишинёва разблокировал финансирование в 11 миллионов евро, предназначенных на ремонт очистной станции.

После бурных споров, местные советники проголосовали за наделение исполняющего обязанности мэра столицы Нистора Грозаву, полномочиями подписать кредитный договор.

Деньги предоставят Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.



Глава предприятия "Apă-Canal Chişinău" Вероника Херца отметила, что каждый день задержки ремонтных работ на очистной станции обходится муниципалитету в тысячу евро.

Согласно проекту, ремонт продлится почти три года. Очистная станция в Кишиневе была сдана в эксплуатацию в 1970 году.