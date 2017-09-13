На МКС прибыл новый экипаж

На Международную Космическую Станцию прибыл новый экипаж: астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, и космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Им предстоит находиться на МКС в течение 167 суток – почти полгода.

Экипаж будет работать с транспортными грузовыми кораблями, займется выполнением программы научных прикладных исследований, а также проведет бортовые фото- и видеосъемки. Запланированы выходы в открытый космос.

Мисуркин, Ванде Хай и Акаба присоединились к астронавту НАСА Рэндольфу Брезнику, российскому космонавту Сергею Рязанскому и астронавту Европейского космического агентства Паоло Несполи. Они находятся на борту международной космической станции с июля, передает euronews.com.