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На МКС прибыл новый экипаж
// фото: Hi-News.ru
13:51, 13 Sep 2017
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На Международную Космическую Станцию прибыл новый экипаж: астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, и космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Им предстоит находиться на МКС в течение 167 суток – почти полгода.

Экипаж будет работать с транспортными грузовыми кораблями, займется выполнением программы научных прикладных исследований, а также проведет бортовые фото- и видеосъемки. Запланированы выходы в открытый космос.

Мисуркин, Ванде Хай и Акаба присоединились к астронавту НАСА Рэндольфу Брезнику, российскому космонавту Сергею Рязанскому и астронавту Европейского космического агентства Паоло Несполи. Они находятся на борту международной космической станции с июля, передает euronews.com.




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