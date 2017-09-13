Верховный суд США поддержал запрет беженцам на въезд в страну

Верховный суд США поддержал продолжение запрета беженцам въезжать в страну, принятого администрацией Дональда Трампа.

Суд без комментариев заблокировал решение федерального апелляционного суда, которое разрешало беженцам, имеющим договорные обязательства от организаций по переселению въезжать в страну в обход закона Трампа.

Как сообщает CNN, это решение затрагивает около 24 тыс. человек.

26 июня Верховный суд отменил блокировку нижестоящими судами отдельных положений иммиграционного указа президента президента Трампа.

В частности, Верховный суд поддержал отдельные положение иммиграционного указа президента США, который блокирует поездки в страну гражданам из ряда стран Ближнего Востока, а именно: Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Согласно решению суда, запрет распространяется только на тех иностранцев, которые не имеют каких-либо "добросовестных отношений" с физическим или юридическим лицом из США.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил запрос Белого дома на восстановление действия ряда положений указа. Окончательное решение по иммиграционному указу Трампа суд примет в октябре 2017 года, пишет nv.ua

В первые дни своего президентства Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней запрещался въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Однако, быстрое его воплощение в жизнь натолкнулось на непреодолимое препятствие в лице американской судебной системы: федеральные суды в разных городах США блокировали его.

Трамп не желая сдаваться подписал новый указ, практически идентичный первому. Указ предусматривал также прекращения приема беженцев в США в течение 120 дней. Однако теперь в дело включился федеральный суд штата Гавайи, который наложил на его исполнение запрет с правом пролонгации. В решении суда говорилось, что указ дискриминирует мусульман и вредит экономике.

Позже суды неоднократно пользовались правом запрета на исполнение президентских указов в области борьбы с нелегальной миграцией.

В то же время, согласно законодательству США, Белый дом имел право обжаловать решение суда в различных инстанциях, вплоть до Верховного суда.