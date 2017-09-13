Время пришло: Юнкер назвал две страны, которые должны войти в Шенгенскую зону

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выступает за присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Об этом он сказал во время своего ежегодного выступления в Европарламенте.

"Если мы хотим укрепить наши внешние границы, то сейчас самое подходящее время сделать Румынию и Болгарию членами Шенгенской зоны", - отметил президент ЕК.

По его словам, Хорватия также полностью заслуживает членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все необходимые требования, сообщает nv.ua

Румыния и Болгария уже несколько лет претендуют на вступление в Шенген, но на их членство не согласны некоторые страны ЕС, заявляя о недостаточной борьбе с коррупцией.

Хорватия с 2011 года является страной-кандидатом, но для присоединения к соглашению необходимо единогласное решение всех стран-членов.