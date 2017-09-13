К спору вокруг фильма "Матильда" решили подключить Папу Римского

К разрешению споров вокруг искусственно созданного скандала с фильмом режиссера Алексея Учителя "Матильда" решили подключить главу Римско-католической церкви.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал Папе Римскому письмо в надежде, что слово понтифика успокоит обе стороны конфликта, который уже вылился в "экстремистские выходки", передает newsru.com.

В письме "скромный российский парламентарий" просит Его Святейшество, как одного из главных авторитетов на планете в области "этических нюансов при экранизации образов святых", "высказаться по существу и примирить стороны" - русскую интеллигенцию и радикально настроенных верующих.

"Сегодня Россия полна бесконечными спорами по поводу этого, никем еще не увиденного кино. А все у нас началось чуть ли не год назад, когда одна моя коллега, правда уже из Госдумы РФ, посчитала фильм о любви святого к балерине богохульством. И с тех пор мою страну почти каждый день раздирают новости на эту тему. Одни уверены, что будущая кинолента прелестна, другие требуют ее запрета. Доходит уже до экстремистских выходок", - написал Петров в письме на имя Папы Франциска, разместив его в своем Facebook.

"Вы же лицо нейтральное и к тому имеете моральное право дать оценку ситуации - Матильда Кшесинская блистала и влюблялась, в том числе и в Николая Второго, будучи до 1925 года католичкой. Полагаю, что любое Ваше Святейшее отношение в части оценки роли католички Матильды Кшесинской, выраженное публично, станет неожиданным и умиротворяющим. Какое бы оно ни было, начиная от осуждения и заканчивая даже канонизацией Матильды, будет услышано россиянами с уважением", - просит депутат Папу Римского.

Письмо в секретариат Папы Римского направлено на трех языках: русском, английском и латинском. Адресат на конверте - "Его Святейшеству Папе Франциску, Апостольский дворец. Италия, Рим, Ватикан".