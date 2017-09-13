В NASA рассказали, когда планируют отправить человека на Марс

NASA планирует отправить человека на Марс в 2030-х годах. Об этом заявил в интервью газете Blick ответственный за научные миссии помощник директора организации Томас Зурбукен.

Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс, — отметил он, добавив, что во многом дата полёта зависит от бюджета NASA и от его партнёров.

По словам Зурбекена, для осуществления экспедиции необходимо также решить ряд проблем технического плана, в частности, разработать более быстрые ракеты, пишет life.ru

Системы обеспечения жизнедеятельности должны быть более эффективными, чем на нынешней космической станции. Они должны быть более надёжными, поскольку мы не можем быстро отослать их в ремонт, — заявил он.

Зурбекен также рассказал о планах NASA отправить на Марс в 2020 году Mars Exploration Rover, который позволит более точно понять, была ли планета обитаема. Помимо того, в США намереваются заняться исследованием спутника Юпитера — Европы, на которой под слоем льда обнаружен огромный океан, и изучением Вселенной при помощи орбитального телескопа James Webb, который должен помочь человеку открыть новые земли.