В лондонской канализации вырос 130-тонный "монстр" из жира и подгузников

В лондонской канализации образовался небывалый засор - сточные туннели заблокировал "айсберг" длиной 250 метров и весом 130 тонн, образовавшийся из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников и презервативов.

Компания Thames Water, которая обслуживает лондонскую канализацию, описывает найденный в тоннеле викторианской эпохи комок жира как настоящего монстра. Специалистам потребуется не менее трех недель, чтобы справиться с ним. "Это реальный монстр, и он потребует много людей и техники. Удалить его будет очень сложно", - рассказал BBC представитель компании Мэтт Риммер.

В Thames Water говорят, что такие жировые "айсберги" формируются, когда люди спускают в канализацию "запрещенные" предметы, для этого не предназначенные. "Сточные трубы - это не место для бытового мусора, наша просьба ко всем предельно проста - пожалуйста, не блокируйте их", - говорится в обращении компании.

"Мы регулярно проверяем наши канализационные сети, но такие штуки могут очень быстро разрастаться и вызывать большие проблемы, поскольку блокируют движение в стоках. В этом случае нам повезло, поскольку для того, чтобы добраться до монстра, придется перекрывать всего несколько участков", - добавил Риммер в комментарии The Independent.



Специалисты объясняют, что жировые отложения с вкраплениями из нерастворимых предметов образуются в непредсказуемых местах и моментально набирают вес и объем. Нынешний засор весит как 11 двухэтажных лондонских автобусов, а по длине всего шесть метров уступает Тауэрскому мосту. Это самый большой из "айсбергов", которые когда-либо находили в канализации ранее.

Рабочие разбивают затвердевший жир струями воды, которая подается под высоким давлением. Раскрошенную массу погружают в специальные контейнеры и отправляют для переработки.

Жировые "айсберги" являются давней проблемой для Лондона, отмечает newsru.com. Так, осенью 2014 года в городе была обнаружена коллекция зацементированных жиром влажных салфеток, огрызков и теннисных мячей размером с Boeing 747. В 2015 году в пригороде британской столицы два месяца выковыривали из-под земли еще одно образование. Три года назад сородич лондонских монстров вызвал кризис в работе канализации Мельбурна. А в январе прошлого года жировой "айсберг" вывел из строя насосную станцию неподалеку от австралийского Ньюкасла.