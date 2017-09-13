Несколько интернет-провайдеров в Индии на основании решения местного министерства электронных и информационных технологий в соответствии с постановлением суда заблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте" из-за игры, в ходе которой подростков принуждают к суициду.
Сегодня интернет-пользователи в Дели начали жаловаться на отсутствие доступа к вебсайту. При этом блокировка "ВКонтакте" оказалась частичной: отдельные пользователи не испытывали никаких проблем с доступом к соцсети.
"ВКонтакте" временно заблокирована. Мы знаем, что она использовалась для игры в "Синего кита" в прошлом, и мы пытаемся установить, используется ли она сейчас. Правоохранительные органы расследуют предполагаемые случаи суицида в ходе игры и способ ее функционирования", - объявил официальный представитель министерства электронных и информационных технологий Индии Аджай Кумар.
Он также добавил, что сотрудники ведомства уже провели ряд встреч с представителями ряда интернет-компаний. Власти предпринимают "разносторонние меры для сдерживания угрозы в Индии", заверил Кумар.
Официальный представитель "ВКонтакте" Евгений Красников, в свою очередь, заявил, что в компании знают о блокировке в Индии, но не могут раскрыть скольких пользователей она коснулась, передает newsru.com.
"ВКонтакте" последовательно соблюдает законодательства стран, в которых работает. В настоящее время наши юристы изучают правомерность подобных действий. Мы не получали никаких официальных запросов от индийских компаний и государственных органов", - подчеркнул он.
На данный момент неизвестно, какое количество детей из Индии могли покончить с собой из-за игры в российской соцсети. В местных СМИ ранее была информация о суициде 14-летнего жителя Мумбаи в конце августа. Кроме того, в сентябре сообщалось о том, что родителям и экстренным службам удалось спасти 17-летнего подростка, находившегося в депрессии.
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авторы DW