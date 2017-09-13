Ученые впервые вырастили костную ткань

Ученые впервые вырастили в лаборатории костную ткань. Теперь врачи смогут восстанавливать кости людей, которым из-за серьезных травм грозит ампутация конечностей. О проделанной работе ученые рассказали в журнале Nature Biomedical Engineering.

Команда ученых из Шотландии и Ирландии разработала устройство, которое генерирует нановибрации и проводит их через находящуюся в коллагеновом геле взвесь мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости.

Клетки образуют «костную шпатлевку», как ее называют исследователи, которая потом используется для лечения переломов и болезней, разрушающих костную ткань.

Для достижения результата они основывались на позаимствованной у физиков технике, использовавшейся для исследования гравитационных волн. Через специальные камеры ученые пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. Такая частота колебаний приводит к формированию из клеток костной ткани. Коллагеновый гель позволяет им образовывать трехмерную структуру. Коллаген — основной компонент соединительной ткани человека, и гель биологически совместим с тканями пациента.

Метод будет испытан на человеке в 2020 году. Ученые планируют восстановить с помощью «шпатлевки» кость руки пациента, пишет gazeta.ru