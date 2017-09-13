Евгения Стурзу вновь выдвигают на пост главы минобороны

Вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу повторно выдвигают на пост молдавского министра обороны. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на заседании кабмина.

Накануне имя претендента на должность объявили по итогам еженедельного совещания в Демократической партии. Президент Игорь Додон кандидатуру не принял, отметив в фейсбуке, что у Евгения Стурзы нет воинской подготовки. Кроме того, сегодня он выдвинул своего кандидата - генерала Виктора Гайчука.

Кресло главы Минобороны вакантно с осени прошлого года, когда президент отправил в отставку Анатолия Шалару, занимавшего тогда пост, за "заигрывания с НАТО" и заявления в поддержку объединения Молдовы и Румынии.