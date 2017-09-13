Плата за роуминг между ЕС и Молдовой, Украиной и Грузией может быть отменена

Европарламент предложил в преддверии саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе отменить плату за роуминг в мобильной связи между ЕС и Молдовой, Украиной и Грузией.

Как сообщает Инфотаг со ссылкой на радио "Свобода", в декларации Европарламента европейским институтам предлагается также ввести для данных восточных соседей в рамках программы "Восточное партнерство-плюс" односторонние тарифные преференции или создать с ними "широкополосные каналы связи высокой мощности".



Такая модель "плюс" может быть предложена и трем другим участницам "Восточного партнерства" - Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей".



Проект, который должны для начала рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в четверг, 14 сентября, предлагает, чтобы Еврокомиссия вместе с Европейским инвестиционным банком разработала план создания "нового Европейского инвестиционного плана для Украины и других стран-участниц "Восточного партнерства " , которые достигли наибольшего прогресса в реформах".



Проект предлагает четко поддержать европейские стремления стран-партнеров, вспомнив о действующем в ЕС положение о том, что "любая европейская страна может обратиться с просьбой о получении членства в Евросоюзе, если она соответствует "копенгагенским критериям" и демократическим принципам, придерживается основных свобод и прав человека и меньшинств, а также верховенства права".



До рассмотрения проекта полным составом Европарламента в ноябре проект еще может претерпеть изменения.



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