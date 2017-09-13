В Молдове резко сократилось производство табачных изделий

Промышленное производство Молдовы в январе-августе выросло на 0,6% больше, чем год назад. Национальное бюро статистики (НБС) утверждает, что с учетом количества рабочих дней и сезонных корректировок рост почти в пять раз больше - 2,9%.

Наибольший рост достигнут в производстве электрооборудования - на 21,1%, изделий из резины и пластмасс - на 21%, фармацевтической продукции - на 11,6% и напитков - на 7,5%, передает Инфотаг.



В то же время, резко сократилось производство табачных изделий, которых выпущено лишь 56,1% от прошлогоднего уровня, текстиля - 84%, бумаги и изделий из нее - 87,3%.

Комментарии

Другие новости