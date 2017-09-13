Над Землёй ожидаются магнитные бури

Над Землёй ожидаются слабые магнитные бури 13 и 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

Отмечается, что в среду, 13 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбуждённом состоянии, но после 15:00 млд перейдёт в спокойное.

В четверг, 14 сентября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Ранее на Земле была зафиксирована магнитная буря четвёртого уровня, вызванная ударной волной заряженных частиц, которые возникли в результате ряда вспышек на Солнце, пишет rt.com

6 сентября на Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка, возникшая при слиянии двух групп солнечных пятен. Новая сильнейшая вспышка класса X произошла на Солнце 8 сентября.