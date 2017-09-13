Оппозиционеры собираются протестовать в воскресенье

Оппозиция мобилизуется и призывает людей на митинг протеста, чтобы выразить недовольство беззаконием, которое творится в Республике Молдова, и изменением избирательной системы.

Оппозиция заявила, что правительство удовлетворило все свои прихоти, а гражданам приходится работать на него, сообщает unimedia.info.

Организаторы протеста утверждают, что политики, управляющие страной задумали новую кражу. Они изменили "закон", чтобы украсть голоса граждан, которые являются последним проявлением власти населения над правительством.

Граждан призывают доказать правящим кругам, что изменение избирательной системы не закончится так просто. Инициаторы протеста заявили, что хотят избавиться от правительства, которое не хочет покидать свое место, мирным и демократическим путем.

Организаторы протеста заявили, что проявление недовольства - долг каждого. По их словам, протест необходим не для "страны и народа", а для каждого, кто не согласен с тем, чтобы быть затоптанным в грязь и чтобы горстка бандитов, которая обкрадывает граждан Молдовы, представляла молдавский народ в мире, выдавая себя за великих и независимых государей. Со слов организаторов акции протеста, правительство не единожды показало свое истинное лицо.

"Выйди на протест, чтобы защитить будущее своих детей."

Митинг состоится в воскресенье, 17 сентября, в 12:00, перед зданием парламента. Протест организован оппозиционными партиями «Демократия — дома» (ППДД), «Действие и солидарность» (ПДС) и Либерал-демократической партией Молдовы (ЛДПМ),сообщает point.md