Евро предложили ввести на всей территории ЕC

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил перейти на евро всем странам ЕС, включая восточноевропейские. Об этом свидетельствует его выступление в Европарламенте.

Единую европейскую валюту нужно ввести в государствах с нестабильной экономикой, таких как Болгария и Румыния, а также в Польше и Венгрии — постоянных критиках политики ЕС. По словам Юнкера, для этого необходимо запустить программу технической и финансовой помощи этим странам, сообщает lenta.ru

Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри ЕС и укреплению конкурентоспособности европейской промышленности.

Ранее сообщалось, что Юнкер не упомянул США в числе стран, с которыми ЕС хотел бы расширить торговые соглашения в ближайшие годы.

В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.