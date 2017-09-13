Американец уронил обручальное кольцо в реку во время предложения девушке. ВИДЕО

Житель американского города Канзас-Сити, штат Миссури, пытался сделать предложение возлюбленной и случайно уронил обручальное кольцо в реку. Об этом сообщает UPI.

Мужчина привел девушку на живописный мостик в парке, встал перед ней на колено, открыл коробочку с кольцом и тут же выронил его. Украшение покатилось по мосту и провалилось между досками.

Друзья влюбленных прыгнули в реку, но не сумели найти пропажу. Потерянное обручальное кольцо стоило четыре тысячи долларов.

Фотограф Стейси Дебни (Staci Dabney) сняла происшествие на видео. Опубликованный в Facebook ролик посмотрели более 100 тысяч раз.